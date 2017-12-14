بالصور.. اختتام فعاليات التمرين العسكري السعودي الأردني ” سحاب 2 “

عادل الحربي(صدى):

اختتمت اليوم, فعاليات ” تمرين سحاب2 ” بين القوات المسلحة السعودية والقوات الأردنية الشقيقة , بحضور قائد المنطقة الوسطى المشرف العام على التمرين اللواء الركن أحمد بن عبدالله المقرن .

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بعزف السلام الوطني السعودي والسلام الوطني الأردني, ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى مدير التمرين العميد الركن سفاح بن إبراهيم الرفدي, كلمة أوضح فيها أن تمرين ” سحاب 2 ” تمرين مشترك بين القوات المسلحة السعودية والقوات الأردنية في مجال أسلحة التدمير الشامل، يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون من خلال التدريبات العسكرية وتطوير الاستجابة السريعة للعمليات, إضافة إلى الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجال أسلحة التدمير الشامل, مؤكداً أن التمرين حقق الأهداف التي خطط لها .

بعد ذلك بدأت عمليات العرض الرئيسي بما يتعلق بالتعامل مع أسلحة التدمير الشامل, ثم ألقى قائد المنطقة الوسطى المشرف العام على التمرين اللواء الركن احمد بن عبدالله المقرن كلمة قدم فيها شكره وتقديره للمشاركين في التمرين كافة, مؤكداً أهمية هذه التمارين في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ورفع المستوى التدريبي في مجال الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل سواءً كانت كيميائية أو بيولوجية أو نووية في ظل اللجوء المتواصل إلى العنف والقوة والإرهاب .

يذكر أن تمرين ” سحاب2 ” قد استمر أسبوعين اشتمل على الاستطلاع الكيماوي الراجل والآلي, وإجراءات جمع العينات, وكذلك تطهير وإخلاء المصابين حسب سلسلة الإخلاء الطبي, إضافةً إلى تنفيذ عمليات استطلاع منزل إرهابي بتصنيع مواد كيماوية وبيولوجية خطرة والتعامل مع الصواريخ البالستية.