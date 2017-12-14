بالفيديو.. ولي عهد أبوظبي في المنطقة الأثرية ومدائن صالح بالعلا

علي القحطاني(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، فيديو أثناء زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى المنطقة الأثرية بمدينة العلا ومدائن صالح.

ويذكر أن مدائن صالح والمناطق الأثرية على بعد 22 كلم من العلا، حيث تبلغ مساحة المنطقة الأثرية 13.39 كلم، وتضم هذه المساحة آثاراً قائمة وأخرى تنتظر الكشف عنها، منها الآثار النبطية و الثمودية واللحيانية .