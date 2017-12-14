الحضري : سعيد بالانتقال لدوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

أعرب المصري عصام الحضري حارس مرمى التعاون والمنتخب المصري، عن ترحيبه بالانتقال لدوري المحترفين في الفترة الأخيرة ، قائلًا إنه إنسان يعشق كل ما هو جديد .

وأضاف الحضري أنه أحب فكرة الانتقال للدوري المحترفين مؤكدًا أن مواجهة المنتخب المصري لشقيقه السعودي في المونديال ستكون قوية.

ويذكر أن الحضري انضم لنادي التعاون صيف العام الحالي قادمًا من فريق وادي دجلة المصري .