معرض جدة للكتاب يفتتح فعالياته بفيلم ” شتاء أونلين “

نايف السالم(صدى):

افتتح البرنامج الثقافي لمعرض جدة الدولي للكتاب في موسمه الثالث ، أولى فعالياته صباح اليوم الخميس ، من خلال مجموعة من العروض السينمائية بالمسرح الداخلي للمعرض التي كانت بدايتها بفيلم الأطفال ” شتاء أونلين وانلي ” ، والذي يشارك به الاتحاد الأوروبي في المعرض هذا العام .

ويعد فيلم ” شتاء أونلاين ” اقتباس لرواية الكاتبة الفنلندية ” مارجريتا كورينيمي ” ، حيث يروي قصة فتاتين في التاسعة من عمرهما ، ويعيشان في جزء صغير من المنزل خصص لهما فقط ، بعدما احتلت عائلة خسرت منزلها بيت الطفلتين بشكل مؤقت لتتحول ضيافتهما إلى إقامة دائمة .

ويحمل الفيلم رسالة للأطفال أنه يجب أن يكونوا حذرين في التعامل مع الكبار لأن الجميع لا يملك نوايا طيبة تجاه الآخرين مثلما كانوا يعتقدون .