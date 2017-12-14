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طائرات التحالف العربي تدمر آليات ومركبات عسكرية لمليشيات الحوثي الإيرانية

طائرات التحالف العربي تدمر آليات ومركبات عسكرية لمليشيات الحوثي الإيرانية
فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، أن طائرات التحالف العربي دمرت آليات ومركبات عسكرية لمليشيات الحوثي الإيرانية.

وقالت المصادر إن طائرات التحالف العربي استهدفت آليات ومركبات عسكرية لمليشيات الحوثي الإيرانية، في مديرتي الدريهمي وبيت الفقيه بجبهة الساحل الغربي.

وأضافت المصادر أن هناك 18 قتيلًا من مليشيات الحوثي الموالية لإيران في غارات للتحالف العربي على جبهة الساحل الغربي.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 39912 ] نشر منذ 54 دقيقة

اللهم انصر جنودنا ودمر اعدائنا ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 6007 ] نشر منذ 50 دقيقة

الله ينصركم على ميليشيات الحوثي الايرانية المجوسية

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