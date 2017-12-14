طارق العلي في (ألوان السعودية)

عادل القرني(صدى):

تواجد الفنان طارق العلي في افتتاح معرض (ألوان السعودية) والذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس هيئة السياحة والآثار بدعوة رسمية من اللجنة المنظمة.

وامتدح العلي ملتقى ألوان السعودية بما وجده من إبداعات وإمكانات يقدمها الشباب والشابات السعوديين وطاقات هائلة تسارع بتقدم عجلة الفن (التصويري)، مؤكدًا أن الشباب السعودي متميز بذائقته الإبداعية.

وأكد العلي أن جناح وزارة الحرس الوطني المشارك في المعرض محط أنظاره، حيث وصفه بأنه يحتوي على صور تاريخية تحمل الكثير من الذكريات الرائعة لملوك المملكة الراحلين رحمهم الله، كما احتوى على صور تاريخية متنوعة تجمع أصالة الماضي وعراقته برؤية المستقبل المشرق على الصعيد التراثي والعسكري الذي تحظى به السعودية الشقيقة.

وفي ختام تواجده تمنى العلي أن يكون متواجدًا في الأعوام المقبلة للمشاركة والاستمتاع بمثل هذه المناسبات التي تجمع الفن التشكيلي بمختلف ألوانه، وقدم شكره لهيئة السياحة على تنظيمها الرائع لهذا المعرض في دورته السادسة على التوالي.