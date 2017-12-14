التحالف العربى يعلن مساعدة قوة جى5 فى الساحل بأفريقيا

نايف السالم(صدى):

قال وزير الخارجية عادل الجبير، إن التحالف العسكرى الذى تدعمه المملكة سيقدم الدعم اللوجيستى والمعلومات والتدريب لقوة جديدة لمكافحة الإرهاب فى غرب أفريقيا التي تجد صعوبة فى بدء عملياتها.

ويؤشر إعلان الجبير لانخراط فى منطقة الساحل من تحالف عسكرى، ينظر له على نطاق واسع على أنه وسيلة للتصدى لهيمنة إيران المتزايدة.

وكانت المملكة والإمارات، قد وافقت أمس الأربعاء، على تقديم نحو 150 مليون دولار لقوة دول الساحل المعروفة باسم جى5 والمؤلفة من قوات من جيوش مالى وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد فى مؤشر على أن دولا خليجية عربية تسعى لكسب نفوذ فى تلك المنطقة.

وأكد الجبير أن المملكة تسعى لكبح مطامح إيران فى توسيع نطاق نفوذها فى غرب أفريقيا وعبر العالم الإسلامى.

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