احذري تبييض اسنانك بالمنزل

نورة الشهري(صدى):

حذر عدد من الأخصائيين ، من القيام بتبييض الأسنان بالمنزل من خلال شراء علبة تبييض من الصيدلية أو محلات التجميل، مشددين على ضرورة الاستعانة بخبراء أسنان؛ لتجنب العدوى في الفم وتلف الأعصاب واللثة.

وقالت الدكتورة كرستينا ولزنسكي أخصائية الاسنان وتجميل الوجه في لندن: ” الكثير من الأشخاص يريدون تبييض أسنانهم؛ لكنهم لا يدركون مخاطر القيام بذلك شخصيًا دون الاستعانة بطبيب أو خبير أسنان للقيام بهذه المهمة “.

وأضافت: ” لذلك تراهم يسارعون لشراء مواد تبييض من السوق، وهذا بالطبع أمر خطير، لأن مثل هذه المواد قد تسبب العدوى والالتهابات وآلامًا في الأسنان وتلفًا في الأعصاب واللثة.. كما أن الكثير من هذه المواد مزيفة وضارة “.

وأشارت إلى أن ” هذه المواد تسبب أيضًا تآكلًا في طبقة الأسنان الخارجية مع مرور الوقت، ما يؤدي إلى اصفرار الأسنان وضعفها ” ، لافتةً إلى أنَّ ” هناك بعض المواد الغذائية تتسبب في ظهور بقع على الأسنان مثل القهوة و النبيذ الأحمر والتدخين “.

وقالت: ” لمنع هذه البقع ما عليك سوى زيارة الطبيب لتبييض أسنانك وعليك تجنب مواد التبييض الموجودة في السوق؛ لأنها تحتوي على نسبة حموضة عالية تؤذي الأسنان بشكل كبير “.

ونصحت الدكتورة كرستينا بتنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا واستخدام الخيط أيضًا والتقليل من المشروبات الغنية بأحماض ” التانين ” مثل القهوة والشاي والنبيذ الأحمر.