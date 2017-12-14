رئيس اتحاد كرة القدم يستقبل ” خوان بيتزي ” بمقر الاتحاد

طلال الغامدي(صدى):

استقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل بن محمد عزت، في مكتبه بمقر الاتحاد، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول الأرجنتيني، خوان أنطونيو بيتزي، والجهاز الفني المساعد له، بعد وصولهم للرياض في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

واطلع رئيس الاتحاد السعودي خلال الاجتماع الذي حضره، عضو مجلس الإدارة ونائب مدير المنتخب عمر باخشوين ، على البرنامج الإعدادي المقترح من بيتزي للمرحلة المقبلة التي تسبق المشاركة في كأس العالم التي ستضيفها روسيا العام المقبل.

وجرى خلال اللقاء مناقشة بيتزي في برنامج الإعداد، والجدول الزمني له، وكافة الأمور التي تضمن نجاحه لضمان وصول المنتخب للجاهزية الكاملة قبل انطلاق المونديال.

وتقرر أن يبدأ بيتزي وفريقه عمله مهمته بمتابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين بدءا من الجولة الـ 14 والتي تبدأ اليوم.