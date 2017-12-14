القصبي: استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية نقلة نوعية بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

أشاد وزير التجارة والاستثمار ماجد عبد الله القصبي، بأمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بشأن استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، موضحًا أن هذا القرار يعد نقلة نوعية، سيؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا.

وقال ماجد عبد الله القصبي على حسابه الرسمي خلال موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، ” صدور أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، نقلة نوعية تحقق سرعة الفصل في القضايا ورد الحقوق لأصحابها مما ينعكس إيجابًا على تحسين تنافسية البيئة القضائية في المملكة “.