” العقاري ” يحدد المستفيدين من برنامج ” تحفيز القطاع الخاص “

حمود العنزي(صدى):

حدد خالد بن محمود العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، اليوم، المستفيدين من برنامج تحفيز القطاع الخاص، والذي تم فيه تخصيص أكثر من 21 مليار ريال لمبادرة القروض السكنية المدعومة.

وتشمل قائمة المستفيدين من البرنامج، العسكريين الذين هم في الخدمة والمسجلين بقوائم الانتظار لدى وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وقال ” العمودي ” ، في بيان صحفي، أنه ” سيتم إعلان كافة تفاصيل هذه المبادرة خلال الفترة المقبلة، على أن يتم العمل بها نهاية الربع الأول للعام المالي 2018م “.