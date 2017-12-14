إمام مسجد قباء يوجه الشكر لخادم الحرمين لدعم ذوي الشهداء

نايف السالم(صدى):

وجه إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية الشيخ صالح المغامسي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو المكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، لمباركة أهالي الشهداء والمرابطين في المدينة.

وأكد ” المغامسي ” خلال الكلمة التي ألقاها مُرحبًا بأبناء الشهداء والمرابطين في المدينة المنورة، أن الشاب حين يتذكر أباه وقريبه شهيدًا أو مرابطًا في الحد الجنوبي فإنه يرفع رأسه عاليًا.

وكانت رحلة الحرمين الشريفين وصلت، مساء أمس، لأبناء وذوي الشهداء والمرابطين إلى المدينة المنورة، مستهدفه أكثر من 30 طالبًا في زيارة للحرمين الشريفين ولمدة 3 أيام برعاية برنامج ” عيش السعودية ” ، تقديرًا لهذه الفئة وما يقوم به ذويهم على حدود المملكة.