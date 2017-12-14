النائب السابق لـ ” فيس بوك ” يتهمه ببيع الوهم.. والشركة ترد

متابعات(صدى):

عبر تشاماث باليهابيتيا نائب قسم نمو المستخدين في ” فيسبوك ” السابق، عن استيائه من هذا الموقع الأزرق، معترفًا بأنه توقف عن استخدامه، كما منع أولاده منه.

وأكد باليهابيتيا شعوره بالذنب قائلًا: ” أعتقد أننا جميعًا كنا نعرف ذلك في عقولنا، على الرغم من تظاهرنا أن هذا الخط الكامل لا يحمل عواقب سيئة غير مقصودة حقًا “.

وأوصى بضرورة الابتعاد عن موقع ” فيسبوك ” ، وأخذ استراحة طويلة من جميع مواقع التواصل، والاهتمام بالواقع الفعلي.

وأوضح مدى تشبثنا بالأوهام من خلاله، قائلًا: ” ننظم حياتنا حول هذا الشعور الوهمي (الإعجاب)، لأننا نحصل على مكافأة قصيرة الأمد عبر هذه الإشارات، القلوب والإعجاب والمتابعة. نحن نخلط ذلك مع الحقيقة، على الرغم من أن الأمر وهمي ويترك فراغاً وشرخاً أكبر في العلاقات “.

من جهته ردت عليه شركة مارك زوكربورغ الأربعاء في بيان لها، قائلة: ” عندما كان تشاماث في فيسبوك كنا نركز على بناء خبرات تواصل اجتماعي جديدة كان عمل الشركة مختلفاً تماماً، لكن المسؤوليات زادت مع نمو الشركة “.

وتابعت: ” قمنا بالكثير من العمل والأبحاث مع خبراء وأكاديميين من الخارج لنفهم تأثيرات خدماتنا على الصالح العام. ونحن نستخدم ذلك لتطوير منتجنا “.