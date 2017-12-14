غدًا.. الإعلان عن الدفعة الـ 11 من برنامج سكني

عادل الحربي(صدى):

تُعلن وزارة الإسكان، غدًا الخميس، عن الدفعة الـ 11 من برنامج سكني، وفقًا للجدولة الزمنية للبرنامج، وسط ترقب المواطنين باعتبارها الدفعة الأخيرة في 2017.

وتضم الدفعة الـ 11 من البرنامج، العديد من المنتجات السكنية منها ” الجاهزة أو الأراضي المعدة للبناء أو التمويل السكني المدعوم من صندوق التنمية العقارية ” ، بما يقرب من 35 ألف منتج سكني حتى يكتمل العدد المستهدف من المشروع والبالغ 280 ألف منتج خلال عام واحد.

وكانت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أعلنا الشهر الماضي تفاصيل الدفعة العاشرة من برنامج سكني حيث بلغ إجمالي المنتجات السكنية والتمويلية المعلن عنها في الدفعة الأخيرة 30871 منتجًا، توزعت على جميع مناطق المملكة.

وبذلك بلغ عدد المنتجات السكنية التي أعلنتها وزارة الإسكان حتى الدفعة العاشرة 96.198 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل الجاهزة ومشاريع البيع على الخارطة.