بوتين يأمل في تطور العلاقات مع أمريكا

موسكو(صدى):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن كل الاتهامات التي تدور حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية 2016 ” فبركة ” من نظيره المنافس ترامب ، موضحا أن إجراء اتصالات مع مرشحين آخرين ومع مسئولين روس وأعضاء في فريق الرئيس الأمريكي، أمر طبيعي ومعتاد عليه .ولكن تم استغلاله من قبل المعارضين .

وأعلن بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي أنه بالتأكيد كل هذه الأقوال فبركة روج لها أشخاص يعارضون ترامب من أجل تقويض شرعية عمله.

وقال إن الاتهامات التي وجهت لترامب بشأن تواطئه مع روسيا أوضح عد احترام من صوتوا له كما أضر بالنظام السياسي الأميركي.

وأعلن بوتين عن تعجبه من الصراع الداخلي الأميركي، مؤكدا أنه يضر بالوضع السياسي الداخلي. كما أشاد بالنجاحات والإنجازات التي حققها ترامب موضحا أمله في تطور العلاقات والتعاون بين البلدين.