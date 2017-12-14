بالصور.. وطن بلا مخالف تستمر في حملاتها الميدانية بالمدينة

نايف السالم(صدى):

أكد الرائد حسين القحطاني المتحدث الإعلامي لحملة وطن بلا مخالف، استمرار الحملات الميدانية بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضح القحطاني أنه تم إلقاء القبض على أعداد كبيرة من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مشيرًا أن الحملة شملت أحياء متعددة حيث يتواجد بها عمالة وافدة.

وأكد استمرار الحملات الميدانية التي تقوم بها شرطة منطقة المدينة المنورة، للقبض على المخالفين مهما حاولوا الهروب وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للأمن العام متمثلة في دوريات الأمن – المرور- قوة الطوارئ الخاصة – أمن الطرق – شرطة المنطقة.