شاب يعتدي جنسيًا على طفلة بعصا خشبية حتى الموت
أقدم شاب هندي على الإعتداء جنسيًا على طفلة صغيرة لم يتعدى عمرها الـ 6 سنوات ، ما أسفر عن وفاتها عقب تعذيبها بعصا خشبية .
وقد وجد الأطباء العصا داخل جسدها عندما أجروا فحصًا لها بعد وفاتها.
وكانت الفتاة قد فقدت من منزل عائلتها قبل ليلة من الحادث وعثر عليها في اليوم التالي من الجيران الذين تطوعوا للمساعدة بقرية هيسار الهندية، ووجد الأطباء عصا داخل جسدها عندما أجروا لها فحصاً بعد وفاتها ، وتبين انه تم تعذيبها جنسياً بهذه العصا.
وأعلنت عائلة الفتاة أنها لا تريد حرق الجثة أو دفنها قبل العثور على المجرم واعتقاله.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39912 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, ليس لعد الكفر ذنب ,,
,,, هندوس ، فأي رحمة تُرجى منهم ؟؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23966 ] نشر منذ 1 ساعة
وين يروح من رب العالمين😡
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6007 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
عليه من الله ما يستحق هذا المجرم