شاب يعتدي جنسيًا على طفلة بعصا خشبية حتى الموت

نيودلهي(صدى):

أقدم شاب هندي على الإعتداء جنسيًا على طفلة صغيرة لم يتعدى عمرها الـ 6 سنوات ، ما أسفر عن وفاتها عقب تعذيبها بعصا خشبية .

وقد وجد الأطباء العصا داخل جسدها عندما أجروا فحصًا لها بعد وفاتها.

وكانت الفتاة قد فقدت من منزل عائلتها قبل ليلة من الحادث وعثر عليها في اليوم التالي من الجيران الذين تطوعوا للمساعدة بقرية هيسار الهندية، ووجد الأطباء عصا داخل جسدها عندما أجروا لها فحصاً بعد وفاتها ، وتبين انه تم تعذيبها جنسياً بهذه العصا.

وأعلنت عائلة الفتاة أنها لا تريد حرق الجثة أو دفنها قبل العثور على المجرم واعتقاله.