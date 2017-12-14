أنطوان غريزمان يعود لتدريبات الأتلتيكو بشكل طبيعي

نواف السالم(صدى):

تمكن الفرنسي أنطوان غريزمان للعودة لتدريبات فريقه أتلتيكو مدريد، مرة أخرى بعد التغيب عن التدريبات الماضية بسبب إصابته.

ويستعد غريزمان للمشاركة في مباراة ديبورتيفو ألافيس، السبت المقبل، المقامة على ملعب واندا متروبوليتانو.

وتدرب الفرنسي غريزمان اليوم بشكل طبيعي مع فريقه، بعد أن قضى الفترة الماضية في التدريبات الفردية.

يذكر أن غريزمان تعرض للإصابة في الفخذ الأيمن، أثناء مباراته أمام تشيلسي. كما تغيب عن المباراة الأخيرة أمام ريال بيتيس الأسبوع الماضي.