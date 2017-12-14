لتسهيل الدخول.. ” بوابة حساب المواطن ” تلغي كود الأمان عبر sms

عادل الحربي(صدى):

قررت بوابة برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، إلغاء كود الأمان الذي يتم التحقق من المستفيد من خلاله عبر رسالة sms كخطوة أمنية؛ نظرًا للازدحام الذي تشهده البوابة بعد إقرار السياسات الجديدة.

وأكد الحساب أن هذه الخطوة تأتي تسهيلًا على المستفيد في الوصول إلى حسابه، حيث يستطيع الدخول إلى صفحته الشخصية وتعديل وإضافة المعلومات دون كود الرسائل sms وإبقاء كود رمز التحقق الموجود على لوحة الدخول.

يُذكر أن المقام السامي أقر بعض السياسات الجديدة الخاصة بالحساب، والإعلان عن موعد إيداع أول دفعة من الدعم المالي.