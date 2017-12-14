صور تخيليه لـ ” مرسيدس CLS 2019 “

عادل الحربي(صدى):

بعد ظهور مرسيدس CLS موديل 2019 في معرض لوس أنجلوس لأول مرة قام أحد الفنانون الرقميون بتخيل السيارة في صور جديدة وظهرت صور كوبيه للسيارة وأخرى كابروليه ونسخة كوبيه بأربعة أبواب AMG وتخيل الصور لنسخة AMG يأتي من المصمم Aksyonov Nikita. والتغييرات في مقدمة السيارة تشمل شبكة تهوية مطورة وصادم جديد وشعار AMG.

كما حصلت السيارة على صادم خلفي مطور ومشتت من ألياف الكربون واسبويلر على باب الحقيبة الخلفية و4 مخارج عادم. وسيكون علينا الانتظار عدة شهور أخرى حتي نري كيف تبدو مرسيدس AMG CLS63 في الواقع ولكن على الأقل نعلم ما هو متوقع لمحرك هذه السيارة وهو محرك V8 سعة 4 لتر وربما بمستويين من القوة نسخة عادية وأخرى S.

وفي نسخة S فالسيارةCLS63 ستحمل نفس محرك E63 S وهو بقوة 604 حصان وعزم دوران 850 نيوتن متر وهذه الارقام تكفي للتسارع في 3.3 ثانية حتى 100 كمساعة والوصول لسرعة قصوى 250 كمساعة .