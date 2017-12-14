لسبب غامض.. ” الحريري ” يؤجل الكشف عن خائنيه

بيروت(صدى):

قام رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بتأجيل لقائه مع الإعلامي مارسيل غانم، ببرنامج كلام الناس، في ظروف غامضة، والذي كان سيكشف به عمن خانوه.

وقال غانم في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” نزولاً عند رغبة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الذي كان قد أعلن عن نيّته “ بقّ ” البحصة عبر كلام الناس مع مرسال غانم، فقد تمّ تأجيل موعد حلقة كلام الناس مع الرئيس سعد الحريري إلى موعد قريب جداً يعلن عنه في حينه “.

وكان الحريري قد وعد بلقاء تلفزيوني مع غانم للكشف عن الخونة ومن طعنوه في الظهر أو باللهجة اللبنانية “ يبق البحصة “.