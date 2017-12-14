برشلونة يعوض ” نيمار ” بصفقة الأرجنتيني ” دي ماريا “

نواف السالم(صدى):

أوضحت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي؛ بهدف تعزيز جناحها الأيمن.

ويأتي ذلك تعويضا لرحيل، البرازيلي نيمار دا سيلفا، لنادي باريس سان جيرمان في صيف العام الحالي. كما أن اللاعب ليو ميسي، طالب إدارة برشلونة بالعمل الجاد والسريع للتعاقد مع دي ماريا.

كما أن محاولات برشلونة للفوز بـ دي ماريا، جاءت ردا على محاولات الريال للتعاقد مع نيمار.

يذكر أن الأرجنتيني دي ماريا حقق نجاحا ساحقا داخل سان جيرمان، بالإضافة إلى الفوز بالعديد من البطولات بفريقه السابق ريال مدريد.