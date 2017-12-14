برشلونة يسعى للفوز على ديبورتيفو في الدوري الاسباني

نواف السالم(صدى):

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، بفارق 8 نقاط أمام ريال مدريد، الذي يغيب عن الجولة ال 16 من المسابقة.

ويتطلع برشلونة للفوز على فريق ديبورتيفو لاكورونيا صاحب المركز ال 17 في جدول الترتيب، الأحد المقبل في المرحلة ال16 من الليجا؛ لتوسيع الفارق الذي يفصله عن ريال مدريد قبل مواجهة الكلاسيكو بينهما.

ولم يتلق برشلونة أي هزيمة في الموسم الحالي تحت قيادة مدربه إرنستو فالفيردي؛ رغم افتقاده جهود خافيير ماسكيرانو وصامويل أومتيتي بسبب الإصابة، ولكنه تعرض لتعادل أمام سيلتا فيغو 2-2 على ملعب كامب نو الأسبوع الماضي.