في آخر فضائحها.. الدوحة تتجه لـ ” العمالة التشجيعية ” لكسب تأييد الفيفا

طلال الضوي(صدى):

لم تقتصر فضائح تميم ونظامه على الخطيئة الكبرى بدعم الإرهاب والمساس بأمن المنطقة العربية والتعاون مع الدول والتنظيمات المتطرفة التي تسعى لتقسيم وحدة الخليج والعرب، على رأسها إيران وحزب الله، إلا أنها وصلت إلى الكرة المستديرة.

حيث طالت أيادي تنظيم الحمدين الوسط الرياضي، لتبث شرها وفسادها خلاله عن طريق تقديم الرشاوى والهدايا لاستضافة البطولات العالمية على أراضيهم والتي تسعى إليها حتى الآن، في محاولة منها لإقناع ” الفيفا ” أنها باستطاعتها إنجاح مونديال 2020 وعدم سحبه من أراضيها، لتأتي آخر فضائحها تحت مسمى ” العمالة التشجيعية “.

فبعد مقاطعة الرباعي العربي لها وزيادة تأثير هذه المقاطعة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، بدأت تتجه إلى ” العمالة التشجيعية ” من خلال شراء المشجعين لتملأ مدرجاتها الخاوية لحفظ ماء الوجه، ويأتي على رأس الأندية التي تسير على هذا النهج نادي الريان.

واشتهر نادي الريان في الفترة الأخيرة بنادي الجماهير الوهمية، مسجلًا أعلى نصيب في شراء الجماهير، حيث اعتمد على استأجار مقيمين أجانب بالدوحة لمؤازرة فريقه زاعمين أنهم الجماهير الحقيقية للنادي.

وأوضح أحد المستأجرين أنه يتم دفع 20 ريال قطري لهم مقابل تشجيع الفرق القطرية في الملاعب، قائلًا ” يأتينا مواطن ويأخذنا معه في حافلة تسع 50 أو 60 شخصًا وبعد انتهاء المباراة نتقاضي 25 أو 30 ريال وفي بعض الأحيان 20 ريال فقط، ويعلمنا ترديد الأغاني القطرية والخليجية “.

وأكدت بعد وسائل الإعلام العالمية أن الدوحة وظفت ما يقرب من 60 مشجعًا إسبانيًا لتكوين ألتراس قطري، كما منحتهم رحلات مجانية لحضور كأس العالم لليد 2015، وبالرغم من ذلك إلا أن متوسط الحضور في الدوري القطري لا يتعدى الـ5 آلاف متفرج فقط.