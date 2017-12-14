بالفيديو.. عامل حاول انقاذ هاتفه المحمول فتحول لكرة نارية

بكين(صدى):

تحول عامل صيني يعمل في شركة لتصنيع الشيشة في الصين ، إلى كرة نارية ، عقب اشتعال النيران به أثناء محاولته انقاذ هاتفه المحمول .

وتدالو رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يرصد لقطات مروعة لرجل مشتعل داخل شركة لتصنيع أنابيب الشيشة في شرق الصين والنار تغطي جسده من الرأس إلى أخمص القدمين.

وظهر زملاء الرجل المتهور في مقطع فيديو يهرعون لمساعدته وإخماد النيران بواسطة طفاية حريق، وبدا في حالة صدمة من المشهد، حيث كان واقفا على قدميه رغم إصاباته.