براءة مطعم محايل عسير من تهمة تسمم الشقيقات الأربع

أبها(صدى):

أثبتت نتائج تحاليل المخبرية، اليوم، براءة أحد مطاعم محايل من واقعة تسمم أربع شقيقات ، ووفاة إحداهن، التي وقعت الشعر الماضي.

وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع، ” اتخذنا الإجراءات النظامية والقانونية وخاطبنا مدير القطاع الصحي المشرف العام علي مستشفى محايل لإجراء التحاليل اللازمة لعدد من العينات المسحوبة من ذات المطعم من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض “.

وأكد أنه بعد إجراء التحاليل اللازمة بواسطة الجهات المختصة، تم كشف سلبية جميع النتائج، مما أفاد ببراءة المطعم، مشيرًا إلى اعداد محضر مشترك يتضمن عدم أدانة المنشأة العذائية بمحايل عسير.

وكانت حادثة تسمم الشقيقات الأربع قد وقعت الشهر الماضي، وتم نقلهم إلى مستشفى محايل عسير العام، إثر تناولهم وجبة بأحد المطاعم.