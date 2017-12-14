بالصور.. مشاركة بعض الطلاب بالخدمة داخل المسجد الحرام

نايف السالم(صدى):

قام طلاب مدرسة الطموح الأهلية بمكة المكرمة بالمشاركة في عملية غسيل صحن المطاف، حيث استقبلت إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام الطلاب لإرشادهم.

و شارك الطلاب منسوبو إدارة التطهير والسجاد، غسيل صحن المطاف بالمسجد الحرام, عقب ذلك تم تنظيف الأعمدة وأرفف المصاحف و كنس السجاد بالمكائن الكهربائية عند باب الفتح.

ومن ثم إلى مقرأة الحرم المكي الشريف للاطلاع على ما تحتويه والبرامج المقامة فيها، ثم تم التوجه إلى مكتبة المسجد الحرام لشرح طريقة العمل داخل المكتبة.

وفي ختام الزيارة، قدم منسوبو العلاقات العامة، ماء زمزم تحية وتقدير لجميع الطلاب على زيارتهم وخدمتهم داخل البيت الحرام.