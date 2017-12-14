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معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية يعلن عن وظائف شاغرة

معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية يعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلن معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية عن توفر وظائف (أستاذ مساعد) للرجال في تخصصات (العلوم السياسية – الاقتصاد – القانون ) ممن تتوافر فيهم الشروط التالية :

1 – أن يكون سعودي الجنسية .
2 – أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو مايعادلها من جامعة معترف بها.
3 – أن يكون تخصصه في الدكتوراه ذات تخصصه في البكالوريوس والماجستير.
4 – ألا يقل تقديره عن ” جيد جداً ” في جميع المراحل.
5 – ألا يزيد عمره عن أربعين عاماً.
كما اشترط المعهد إحضار المستندات التالية وهي :
1 – صور وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية. (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه)
2 – صورة الهوية الوطنية.
3 – صورة معادلة الشهادة / الشهادات من قبل الإدارة المختصة بوزارة التعليم بالنسبة للشهادات التي تم الحصول عليها من خارج المملكة.
4 – السيرة الذاتية.

وأوضح المعهد أنه على من تتوفر في الشروط ولديه الرغبة في شغل إحدى هذه الوظائف, التقدم بطلبه وإرسال جميع أوراقه الثبوتية عبر البريد الإلكتروني هنا بصيغة pdf , علماً أن آخر يوم لتلقي الطلبات هو نهاية دوام يوم الخميس الموافق 17 /04 /1439هـ , وستحدد في وقت لاحق مواعيد المقابلات الشخصية.


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