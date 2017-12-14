الروماني ” كوزمين ” يشترط 20 مليون ريال والأهلي يوافق

ماجد محمد(صدى):

اشترط المدرب الروماني ” أولاريو كوزمين ” ، مبلغًا ضخمًا، ليتولى تدريب النادي الأهلي، يبلغ 4.5 مليون يورو، ما يعادل 20 مليون ريال.

ووافق مسؤولو النادي على المبلغ مقابل تدريبه، رغم رفضه في باديء الأمر، ولكن تظل العقبة في الشرط الجزائي الذي عقده المدرب الأوكراني ” ريبروف ” والذي يقدر بنحو 700 ألف يورو، وفقًا لصحيفة سبورت الرومانية.

جدير بالذكر أن المدرب الروماني ” أولاريو كوزمين ” ، كان يدرب نادي شباب الأهلي الإماراتي، لفترة، ثم تمت إقالته منه.