مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 7075.72 نقطة

عادل الحربي(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 18.39 نقطة ليقفل عند مستوى 7075.72 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 225 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 106 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 87 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 82 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة, والخضري, والخزف السعودي, وأسيج, وكيان السعودية الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات مكة, وكهرباء السعودية, والحكير, والأبحاث والتسويق, وأسمنت القصيم, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 2.27% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية، وكهرباء السعودية, وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية، وسابك, وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 6.03 نقطة ليقفل عند مستوى 3060.53 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.3 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 97 ألف سهم تقاسمتها 186 صفقة.