الأمم المتحدة: إيران تدعم ” الحوثي ” بالصواريخ الباليستية التي تستهدف المملكة

نايف السالم(صدى):

أشار أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى أن المنظمة تحقق في احتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن؛ لتشن هجمات على السعودية.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن أن إيران تتحدي دعوة المنظمة الدولية لوقف تطوير الصواريخ الباليستية.

ولفت إلى أن المنظمة تدرس حطام الصواريخ، التي أطلقت على منطقة ينبع بالسعودية خلال الأشهر الماضية، وتراجع معلومات أخرى؛ للتحقق من دعم إيران للحوثين بالصواريخ.