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المليشيات تستهدف قرية جنوب تعز بـ 4 قذائف صاروخية

المليشيات تستهدف قرية جنوب تعز بـ 4 قذائف صاروخية
فهمي محمد(صدى):

قامت مليشيا الحوثي، اليوم الخميس، بقصف أحد الأحياء المدنية في ” تعز ” جنوب اليمن، بأربع قذائف،مما أسفر عن إصابة ثمانية مدنيين من بينهم أربعة أطفال.

وقال مصدر يمني ” أن قصفا حوثيا بأربع قذائف صاروخية استهدف قرية النوبة في منطقة الضباب – غرب المدينة – أسفر عن جرح ثمانية مواطنين منهم أربعة أطفال .

وأضاف، ” وألحق القصف العشوائي الأَضرار بعدد من منازل المواطنين ” .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6007 ] نشر منذ 53 دقيقة

خلاص اذناب ايران الحوثيين سينتهون قريبا بحول الله

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