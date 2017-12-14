المليشيات تستهدف قرية جنوب تعز بـ 4 قذائف صاروخية
قامت مليشيا الحوثي، اليوم الخميس، بقصف أحد الأحياء المدنية في ” تعز ” جنوب اليمن، بأربع قذائف،مما أسفر عن إصابة ثمانية مدنيين من بينهم أربعة أطفال.
وقال مصدر يمني ” أن قصفا حوثيا بأربع قذائف صاروخية استهدف قرية النوبة في منطقة الضباب – غرب المدينة – أسفر عن جرح ثمانية مواطنين منهم أربعة أطفال .
وأضاف، ” وألحق القصف العشوائي الأَضرار بعدد من منازل المواطنين ” .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6007 ] نشر منذ 53 دقيقة
خلاص اذناب ايران الحوثيين سينتهون قريبا بحول الله