وسائل إعلام أمريكية: ترامب غير مؤهل لتلميع حذاء الرئيس السابق جورج بوش

واشنطن(صدى):

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 1628 بيانا مغلوطا، خلال 298 يوما قضاها في البيت الأبيض، أي بمعدل 5.5 ادعاءات كاذبة في كل يوم.

ووجهت وسائل إعلام أمريكية انتقادات لترامب قائلة ” إن المستوى الذي هبط إليه لا يؤهله حتى لتنظيف الحمام في مكتبة سلفه باراك أوباما، ولا إلى تلميع حذاء الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش الابن “.

والجدير بالذكر أن ترامب واجه مؤخرا اتهامات بالتحرش الجنسي، إلى أن اتجه الآن لتحقيق رقم قياسي في ” الكذب “.