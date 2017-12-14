192 ساعة تفصل المملكة عن سباق التميز العالمي بإطلاق ” حساب المواطن “
يطلق برنامج حساب المواطن، خلال 192 ساعة، الخميس المقبل، الموافق 21 ديسمبر، والذي يوفر مستقبل مبهر للمملكة، ويضمها لقائمة أفضل البلاد في العالم، بما يهدف به من مجتمع حيوي متين، يعزز مباديء الرعاية الاجتماعية ويطورها.
ويحقق البرنامج الخطة المنصوصة ” رؤية المملكة2030 ” ، من أهداف المملكة في الدخول إلى المؤشر العالمي للتصنيف، كأفضل مكان للعيش والحياة الكريمة، الذي تصدرته كندا العام الماضي، بحسب تصنيف الأمم المتحدة.
وذكر المدير العام لبرنامج ” حساب المواطن ” علي راجحي، مدى أهمية البرنامج وهدفه السامي، موضحًا أنه يتجه نحو تحقيق المسؤولية الاجتماعية، والعدالة، والكرامة، والمنهج العلمي، والتغيير، والتعاون، والمشاركة، وتقديم المساعدة للمحتاج الحقيقي، والاعتماد على الذات، والازدهار والرفاه.
حمد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 ساعات
درجنا وعلى الله فرجنا يالله انك ترزقنا برزقك كريم ي كريم اللهم صلي على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم
وعلى وال ابرهيم انك حميد مجيد وبارك وسلم
الجنيي[ عدد التعليقات: 579 ] نشر منذ 3 ساعات
الاسعار اليوم ارتفعت كل شئ