192 ساعة تفصل المملكة عن سباق التميز العالمي بإطلاق ” حساب المواطن “

عادل الحربي(صدى):

يطلق برنامج حساب المواطن، خلال 192 ساعة، الخميس المقبل، الموافق 21 ديسمبر، والذي يوفر مستقبل مبهر للمملكة، ويضمها لقائمة أفضل البلاد في العالم، بما يهدف به من مجتمع حيوي متين، يعزز مباديء الرعاية الاجتماعية ويطورها.

ويحقق البرنامج الخطة المنصوصة ” رؤية المملكة2030 ” ، من أهداف المملكة في الدخول إلى المؤشر العالمي للتصنيف، كأفضل مكان للعيش والحياة الكريمة، الذي تصدرته كندا العام الماضي، بحسب تصنيف الأمم المتحدة.

وذكر المدير العام لبرنامج ” حساب المواطن ” علي راجحي، مدى أهمية البرنامج وهدفه السامي، موضحًا أنه يتجه نحو تحقيق المسؤولية الاجتماعية، والعدالة، والكرامة، والمنهج العلمي، والتغيير، والتعاون، والمشاركة، وتقديم المساعدة للمحتاج الحقيقي، والاعتماد على الذات، والازدهار والرفاه.