الأحساء تنجز 60% من مشروع تطوير تقاطع طريق الملك عبد الله

خالد الضبيبي(صدى):

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن أمانة الإحساء تنجز 60% في أعمال تطوير تقاطع طريق الملك عبد الله الدائري الداخلي مع طريق الملك فهد.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : “ أمانة الإحساء تنجز ما نسبته 60% من أعمال مشروع تطوير تقاطع طريق الملك عبد الله ” الدائري الداخلي مع طريق الملك فهد ” طريق الظهران “.

كما بلغت ما نسبته 70% بمشروع تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبد الله ” الضلع الشرقي “.