الأحساء تنجز 60% من مشروع تطوير تقاطع طريق الملك عبد الله
أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن أمانة الإحساء تنجز 60% في أعمال تطوير تقاطع طريق الملك عبد الله الدائري الداخلي مع طريق الملك فهد.
وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : “ أمانة الإحساء تنجز ما نسبته 60% من أعمال مشروع تطوير تقاطع طريق الملك عبد الله ” الدائري الداخلي مع طريق الملك فهد ” طريق الظهران “.
كما بلغت ما نسبته 70% بمشروع تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبد الله ” الضلع الشرقي “.
عمر[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
مشاريع الأحساء إذا كانت تمشي فمشيها سلحفائي.
نفق مدخل الأحساء من جهة المطيرفي هو واجهة الأحساء. أين أنتم عنه؟
مشعل[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 2 ساعتين
الفساد لاعب في مشاريع الاحساء لعب ، مشكلة اذا تعاون المقاول مع الامانة كيف تكتشفهم.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6007 ] نشر منذ 51 دقيقة
اهم شيء الجودة