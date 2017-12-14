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الأحساء تنجز 60% من مشروع تطوير تقاطع طريق الملك عبد الله

الأحساء تنجز 60% من مشروع تطوير تقاطع طريق الملك عبد الله
خالد الضبيبي(صدى):

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن أمانة الإحساء تنجز 60% في أعمال تطوير تقاطع طريق الملك عبد الله الدائري الداخلي مع طريق الملك فهد.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : “ أمانة الإحساء تنجز ما نسبته 60% من أعمال مشروع تطوير تقاطع طريق الملك عبد الله ” الدائري الداخلي مع طريق الملك فهد ” طريق الظهران “.

كما بلغت ما نسبته 70% بمشروع تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبد الله ” الضلع الشرقي “.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين

مشاريع الأحساء إذا كانت تمشي فمشيها سلحفائي.
نفق مدخل الأحساء من جهة المطيرفي هو واجهة الأحساء. أين أنتم عنه؟

[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 2 ساعتين

الفساد لاعب في مشاريع الاحساء لعب ، مشكلة اذا تعاون المقاول مع الامانة كيف تكتشفهم.

[ عدد التعليقات: 6007 ] نشر منذ 51 دقيقة

اهم شيء الجودة

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