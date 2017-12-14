أمر ملكي باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية

نايف السالم(صدى):

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- أمرا ملكيا باستعمال الوسائل الإلكترونية في البلاغات القضائية.

وقال الحساب الرسمي التابع لوزارة العدل على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ” .

وثمن وزير العدل د. وليد الصمعاني الأمر الملكي الذي سيكون له عظيم الأثر في سرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها وردع المماطلين.