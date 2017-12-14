  • الخميس 14

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. حلا الترك تؤدي أغنية تيتانيك

بالفيديو.. حلا الترك تؤدي أغنية تيتانيك

بالفيديو.. حلا الترك تؤدي أغنية تيتانيك
نورة الشهري(صدى):

شاركت الفنانة الشابة حلا الترك ، محبيها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو وهي تؤدي أغنية ” تايتانيك لسيلين ديون .

وظهرت حلا في الفيديو وهي تٌدندن بموسيقى الأغنية وكلماتها ، فيما ظهر فريقان من المتابعين أحدهما مؤيد ومٌعجب بأداءها للأغنية وأثنوا على صوتها ، فيما انتقد آخرون اداءها للأغنية وقال أحد المتابعين ” خربتيها ” .

 


الوسوم:,

7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11206 ] نشر منذ 4 ساعات

البنت طرقا ومنخنخه 😜😜
ماعاد بها من الصغر شي مطلقن مطلقن 😘😘😘😘

[ عدد التعليقات: 13143 ] نشر منذ 3 ساعات

خربتها حسبي الله على من رباها وضيعها

[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 1 ساعة

ربي لاتجعلني أبيع أخرتي لأجل متاع دنيوي بئيس ماأله لابتاتي . واتقوا الله ياشباب في كلامكم .

[ عدد التعليقات: 10163 ] نشر منذ 51 دقيقة

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *