بالفيديو.. حلا الترك تؤدي أغنية تيتانيك
شاركت الفنانة الشابة حلا الترك ، محبيها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو وهي تؤدي أغنية ” تايتانيك لسيلين ديون .
وظهرت حلا في الفيديو وهي تٌدندن بموسيقى الأغنية وكلماتها ، فيما ظهر فريقان من المتابعين أحدهما مؤيد ومٌعجب بأداءها للأغنية وأثنوا على صوتها ، فيما انتقد آخرون اداءها للأغنية وقال أحد المتابعين ” خربتيها ” .
برق[ عدد التعليقات: 11206 ] نشر منذ 4 ساعات
البنت طرقا ومنخنخه 😜😜
ماعاد بها من الصغر شي مطلقن مطلقن 😘😘😘😘
درة البسامي[ عدد التعليقات: 855 ] نشر منذ 4 ساعات
فعلاً ..خربتها…
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23966 ] نشر منذ 3 ساعات
رهيييييييييييييييبة ياحلا👏👏👏👏👏👏👏
alfahd42[ عدد التعليقات: 13143 ] نشر منذ 3 ساعات
خربتها حسبي الله على من رباها وضيعها
👸[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 1 ساعة
ربي لاتجعلني أبيع أخرتي لأجل متاع دنيوي بئيس ماأله لابتاتي . واتقوا الله ياشباب في كلامكم .
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10163 ] نشر منذ 51 دقيقة
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15670 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله يهديها