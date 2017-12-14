بالفيديو.. حلا الترك تؤدي أغنية تيتانيك

نورة الشهري(صدى):

شاركت الفنانة الشابة حلا الترك ، محبيها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو وهي تؤدي أغنية ” تايتانيك لسيلين ديون .

وظهرت حلا في الفيديو وهي تٌدندن بموسيقى الأغنية وكلماتها ، فيما ظهر فريقان من المتابعين أحدهما مؤيد ومٌعجب بأداءها للأغنية وأثنوا على صوتها ، فيما انتقد آخرون اداءها للأغنية وقال أحد المتابعين ” خربتيها ” .