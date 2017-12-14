مقتل 23 سوري بيد قوات التحالف الدولي

دمشق(صدى):

تسببت غارات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة في مقتل 23 سوريا بينهم 8 أطفال، ولقوا مصرعهم بقرية الجرذي شرقي في ريف ديرالزور الشرقي

استهدفت غارات التحالف قرية تحت قوة داعش بشرق سوريا وفقا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الأنسان.

وأوضح رامي عبد الرحمن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارة نفذت بقرية الجرذي شرقي في ريف دير الزرو الشرقي وقتل 23 مدنيا بينهم ثمانية أطفال ، وأضاف أن الضحايا جميعهم أقرباء وكانوا مختبئين بمنزل هاربين من المعارك التي تخوضها قوات سوريا الديمقراطية.