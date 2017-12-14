هازارد: اللعب تحت قيادة زيدان هو حلم بكل تأكيد

نواف السالم(صدى):

يستعد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لعقد اجتماعًا مع رئيس النادي ” فلورينتيو بيريز ” ، لبحث ملفات الصفقات الجديدة للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” الإسبانية، أن البلجيكي ايدن هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي، يأتي في مقدمة الصفقات الجديدة.

ومن جانبه قال ايدن هازارد ” الجميع يعرف مدى الاحترام الذي أكنه لزيدان كلاعب وكمدرب أيضاً، كان أيقونتي ” .

وأضاف، “ لا أعرف ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل، ولكن اللعب تحت قيادة زيدان هو حلم بكل تأكيد ”.