تقارير تكشف ” كلمات المرور ” الأكثر تداولًا في العالم

نورة الشهري (صدى):

كشفت تقارير تقنية حول إحصائيات استخدام مواقع الإنترنت، عن أكثر كلمات السر المتداولة عن كل من النساء والرجال، كما توصل إلى أن أكثر من ربع الأشخاص في العالم يستخدمون كلمة المرور نفسها لكل موقع يتم التسجيل فيه.

وفيما يخص كلمات السر المتداولة عن الرجال، فهم يلجأون دائمًا لكلمة ” password ” ، في حين تلجأ النساء إلى الخصوصية من خلال كتابتها لاسم شريكها أكثر من الرجال بنسبة 1.3مرة.

وأكدت شركة استشارات تكنولوجيا المعلومات ” epc group ” ، أن كلمات السر الأكثر تداولًا في العالم، تتحدد في الأرقام من قبيل ” 1234 ” ، و ” 123456789 “.