سجون مكة تطلق مبادرة توعوية في ” اليوم العالمي للإيدز “

عطيه اليوسف (صدى):

بادرت إدارة سجون العاصمة المقدسة بإستقبال الفريق الخاص بالتوعية الصحية والوقائية للشؤون الصحية بمكة المكرمة ، التي تأتي ضمن حملة ” اليوم العالمي للإيدز ” .

التقى الفريق الصحي خلالها بالنزلاء الذي اشتمل على عرض مرئي لمرض الإيدز وطرق انتقاله ، بعدها أجاب الفريق الزائر على أسئلة النزلاء وتوزيع المنشورات التوعوية من هذا المرض .

وقدم العقيد صالح بن علي القحطاني مدير سجون العاصمة المقدسة ،شكره لهذه المبادرة المجتمعية ،التي تقدمها المديرية العامة للشؤن الصحية بمكة المكرمة ، والفريق الرائع الذي أوصل المعلومات بطريقة سهلة ومتميزة ، لتحقيق الإستفادة منها من قبل المنسوبين والنزلاء والنزيلات .