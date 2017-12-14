مدير ميلان : دوناروما لاعب استثنائي .. ولا يرغب في الرحيل عن الفريق

نواف السالم(صدى):

أعلن ماسيميليانو ميرابيللي، مدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، عن رفضه لتواجد ” مينو رايولا ” وكيلا لحارس مرمى الفريق” جانلويجي دوناروما ”

وأشارت تقارير رياضية، أن دوناروما يرغب في الرحيل عن ميلان في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، مستغلا بنود في العقد لفسخه، بتنفيذ من وكيله ” مينو رايولا “.

وقال ميرابيللي في تصريحات له: ” موقفنا واضح، لا نريد بيع أحدا. إذا أراد لاعب الرحيل عليه إخبارنا ثم يأتي فريق ليلبي طلباتنا. لن يمسكنا أحد من أعناقنا “.

وأضاف، ” دوناروما لاعب استثنائي، تحدث معه ولم يقل أبدا إنه يريد الرحيل. ربما هناك شخص ينظم شيئا. نتفهم غضب الجمهور، الخطأ ليس كليا من دوناروما الذي لابد أن نسانده لأنه جزء من إرث النادي “.

وتابع، ” نعلم من أين يأتي العفن، علينا التعامل مع الأمر سريعا. لن أجتمع برايولا، عقد دوناروما ممتد حتى 2021، ليس لدينا أي نية لبيعه. إذا أراد الرحيل عليه أن يترجانا، لكنه لم يطلب ذلك عندما سألته. يحب ميلان، سنحميه ونحمي النادي من شخص يريد التدمير “.