الرائد يُطالب جماهيره بالمساندة في لقاء القادسية

نواف السالم(صدى):

وجه نادي الرائد رسالة إلى جماهيره، صباح اليوم، طالبهم خلالها بالحضور لمباراة الفريق ضد القادسية.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” ، ” جماهير الرائد.. طوال تاريخ ناديكم، كنتم الداعم الأول والسند الحقيقي لناديكم وأهم أسباب نجاحاته، نجومكم ينتظرون حضوركم ودعمكم المعتاد الليلة “.

يُذكر أن الرائد يواجه القادسية في إطار لقاءات الجولة الـ14 من بطولة دوري المحترفين، الليلة في السادسة مساءً.