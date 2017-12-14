دراسة: المملكة أقل استجابة لتعليمات ربط حزام الأمان

عادل الحربي(صدى):

أوضحت نتائج دراسة استغرقت عامين، أجريت على 17 دولة، قامت بها الدكتورة نسرين مغربي بمستشفى الملك فهد الجامعي في الخبر، أن قائدي المركبات بالمملكة أقل استجابة لتعليمات ربط حزام الأمان بنسبة تجاوزت 84%.

حملت الدراسة عنوان ” مدى استجابة قائدي المركبات لربط حزام الأمان ” وقدمت في مؤتمر الحوادث الكندية، وحصلت على الجائزة الأولى ضمن الأبحاث الوقائية من الحوادث، واحتلت المملكة المركز الأخير بمعدل 15.5%، بينما فازت الأمارات بالمركز الأول بنسبة 99.2%.

وأشارت مغربي إلى أهمية توافر معاهد وجامعات تتولى التدريب على كيفية الإسعافات الأولية وتقوم بمنح شهادات، وأيضا يتم أنشاء بنك معلومات يقوم برصد الحوادث التي تقع بالمملكة لتسهيل عملية رصد الحوادث على وجه السرعة والتمكن من إسعاف المصابين.

وأكدت نسرين مغربي على ضرورة رفع قيمة المخالفات المرورية حتى يتم الحد من الحوادث مشيرة أن المملكة تشهد حادثة مرورية كل دقيقة مما يتسبب في وقوع ما يقرب من 20 وفاة يوميا.