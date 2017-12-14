دراسة: المملكة أقل استجابة لتعليمات ربط حزام الأمان
أوضحت نتائج دراسة استغرقت عامين، أجريت على 17 دولة، قامت بها الدكتورة نسرين مغربي بمستشفى الملك فهد الجامعي في الخبر، أن قائدي المركبات بالمملكة أقل استجابة لتعليمات ربط حزام الأمان بنسبة تجاوزت 84%.
حملت الدراسة عنوان ” مدى استجابة قائدي المركبات لربط حزام الأمان ” وقدمت في مؤتمر الحوادث الكندية، وحصلت على الجائزة الأولى ضمن الأبحاث الوقائية من الحوادث، واحتلت المملكة المركز الأخير بمعدل 15.5%، بينما فازت الأمارات بالمركز الأول بنسبة 99.2%.
وأشارت مغربي إلى أهمية توافر معاهد وجامعات تتولى التدريب على كيفية الإسعافات الأولية وتقوم بمنح شهادات، وأيضا يتم أنشاء بنك معلومات يقوم برصد الحوادث التي تقع بالمملكة لتسهيل عملية رصد الحوادث على وجه السرعة والتمكن من إسعاف المصابين.
وأكدت نسرين مغربي على ضرورة رفع قيمة المخالفات المرورية حتى يتم الحد من الحوادث مشيرة أن المملكة تشهد حادثة مرورية كل دقيقة مما يتسبب في وقوع ما يقرب من 20 وفاة يوميا.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6007 ] نشر منذ 4 ساعات
لا جديد …….. الوعي والثقافة المرورية عند بعض السعوديين صفر للاسف
مهندس زياد محمد[ عدد التعليقات: 1084 ] نشر منذ 4 ساعات
انا من سكان مكة وعملي مهندس فني بمطار جدة الدولي يوميا اسلك طريق الحرمين متجه الي المطار والسرعة محدده من 100 – 120 تقريبا هناك سائقين متهورين يتجاوزو هذه السرعة بجنون من الجهة اليسري اتمني زيادة اعداد كاميرا ساهر لرصد المتهورين
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 1084 ] نشر منذ 4 ساعات
فعلا ثقافة ربط الحزام معدومة عندنا بنسبة عالية جدا سبحان الله عندما نكون خارج المملكة نتقيد بربط الحزام اثناء ركوبنا السيارات