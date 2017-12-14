  • الخميس 14

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. مغني يعتدي بالضرب المبرح على زوجته داخل ملهى

بالفيديو.. مغني يعتدي بالضرب المبرح على زوجته داخل ملهى

بالفيديو.. مغني يعتدي بالضرب المبرح على زوجته داخل ملهى
مليكة فؤاد(صدى):

أقدم مغني مغربي على الأعتداء على زوجته داخل ملهى ليلي تمتلكه الأخيرة بسبب خلافات بينهما ، حيث وجه إليها صفعات قاسية إليها أسقطتها أرضًا قبل أن يواصل ما بدأه.

وتداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي ، مقطع فيديو يرصد مغني محلي يعمل بملهى ليلي ملكاً لزوجته التي قام بالتعدي عليها بالضرب المبرح في مدينة مراكش .

ومن جانبها ألقت عناصر الأمن بمدينة مراكش ، القبض على المغني الشاب بعد بلاغ تقدمت به زوجته تتهمه فيه بالتعدي عليها بالضرب والركل، مرفقةً بشكواها شهادة طبية تثبت تعرضها لضرب مبرح يلزمها الفراش لفترة تصل إلى 25 يومًا (جناية).


الوسوم:, ,

6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6007 ] نشر منذ 4 ساعات

ههههههههههههههههههههههههههه شايل في قلبه مسكين

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 4 ساعات

يالطيف

[ عدد التعليقات: 23966 ] نشر منذ 3 ساعات

أهبل
حد يمد يده على مغربية
ناس عايشه بوسط النعم ومهي شايفتها
خوينا دافع 10مليون علشان يتزوج مغربية
وأنت تلقاها جتك بلاش يامرم
الله يكسر يدك😡

[ عدد التعليقات: 13143 ] نشر منذ 3 ساعات

اقشر ليه عليها

[ عدد التعليقات: 39912 ] نشر منذ 3 ساعات

هو ادرى بها ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *