بالفيديو.. مغني يعتدي بالضرب المبرح على زوجته داخل ملهى

مليكة فؤاد(صدى):

أقدم مغني مغربي على الأعتداء على زوجته داخل ملهى ليلي تمتلكه الأخيرة بسبب خلافات بينهما ، حيث وجه إليها صفعات قاسية إليها أسقطتها أرضًا قبل أن يواصل ما بدأه.

وتداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي ، مقطع فيديو يرصد مغني محلي يعمل بملهى ليلي ملكاً لزوجته التي قام بالتعدي عليها بالضرب المبرح في مدينة مراكش .

ومن جانبها ألقت عناصر الأمن بمدينة مراكش ، القبض على المغني الشاب بعد بلاغ تقدمت به زوجته تتهمه فيه بالتعدي عليها بالضرب والركل، مرفقةً بشكواها شهادة طبية تثبت تعرضها لضرب مبرح يلزمها الفراش لفترة تصل إلى 25 يومًا (جناية).