بالفيديو.. مغني يعتدي بالضرب المبرح على زوجته داخل ملهى
أقدم مغني مغربي على الأعتداء على زوجته داخل ملهى ليلي تمتلكه الأخيرة بسبب خلافات بينهما ، حيث وجه إليها صفعات قاسية إليها أسقطتها أرضًا قبل أن يواصل ما بدأه.
وتداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي ، مقطع فيديو يرصد مغني محلي يعمل بملهى ليلي ملكاً لزوجته التي قام بالتعدي عليها بالضرب المبرح في مدينة مراكش .
ومن جانبها ألقت عناصر الأمن بمدينة مراكش ، القبض على المغني الشاب بعد بلاغ تقدمت به زوجته تتهمه فيه بالتعدي عليها بالضرب والركل، مرفقةً بشكواها شهادة طبية تثبت تعرضها لضرب مبرح يلزمها الفراش لفترة تصل إلى 25 يومًا (جناية).
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6007 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههههههههههههههههههه شايل في قلبه مسكين
حمد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 4 ساعات
يالطيف
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23966 ] نشر منذ 3 ساعات
أهبل
حد يمد يده على مغربية
ناس عايشه بوسط النعم ومهي شايفتها
خوينا دافع 10مليون علشان يتزوج مغربية
وأنت تلقاها جتك بلاش يامرم
الله يكسر يدك😡
alfahd42[ عدد التعليقات: 13143 ] نشر منذ 3 ساعات
اقشر ليه عليها
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39912 ] نشر منذ 3 ساعات
هو ادرى بها ,,
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11608 ] نشر منذ 3 ساعات
زوجته وهو حر فيها