بالصور.. زهير نواب يتابع أعمال الحفر في مشروع اليورانيوم

علي العنزي(صدى):

قام معالي رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الدكتور زهير نواب، اليوم، بتدشين أعمال الحفر بمشروع اليورانيوم بمنطقة حائل.

وقال الحساب الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “ ، ” معالي رئيس الهيئة د.زهير نواب يطّلع على أعمال الحفر في مشروع اليورانيوم والثوريوم في منطقة حائل بمحافظة الحائط “.

وأضاف الحساب، جانبا لتدشين معالي الرئيس أعمال الحفر في مشروع اليورانيوم والثوريوم بحضور المحافظ ورؤساء الدوائر الحكومية في المحافظة بالإضافة إلى حضور خبراء من المؤسسة الصينية للمواد النووية CNNC قدموا شرحاً مفصلاً عن هذا المشروع “.