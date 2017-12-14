إنشاء محطة الضخ بين محافظتي تثليث وبيشة

سعيد العجل(صدى):

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي مع مؤسسة افاق المستقبل للمقاولات عقد مشروع إنشاء محطة الضخ PS(C)ومحطة الأشياب عند هجرة كحلان على الطريق الرابط بين محافظتي تثليث وبيشة .

وتبلغ قيمة المشروع (50.986.587) ريال ومدة التنفيذ (24) شهراً وتتضمن مكونات المشروع إنشاء خزاناً عالياً، وخزان مياه بسعة (10.000) م3 حيث ستخدم هذه المحطة (49.000) ساكناً بمحافظة بيشة ويأتي هذا المشروع كأحد مشاريع الوزارة المعتمدة ضمن برنامج التحول الوطني (2020).