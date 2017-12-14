الأمر بالقبض على أطراف واقعة ” ضرب السائق الباكستاني “
أمر محافظ رجال ألمع صالح بن سعد بن فردان شرطة المحافظة بسرعة البحث عن المعتدي، و المصور وناشر مقطع مضاربة المواطن، والسائق الباكستاني، وفورية القبض عليهم.
وأفادت مصادر بأن المقيم الباكستاني تقدم بالبلاغ الفوري لشرطة المحافظة بعد وقوع المضاربة وهروب المعتدي.
وأضاف أنه أثناء وجوده بقرية البتلية شاهد ، مواطنًا يقوم بالكتابة على السيارة التي بقيادته، وهي من نوع وايت، وعند منعه من الكتابة باشر بضربه؛ مما أدى إلى حدوث تشابك بينهما في الموقع دون إصابات، وهروب المتهم.
وتبين من التحقيقات أن المتهم المذكور يعاني من مرض نفسي مزمن، وتم تكليف شعبة التحريات بالبحث عنه وإشعار دائرة النيابة العامة برجال ألمع.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1825 ] نشر منذ 4 ساعات
خلاص خذ نصيبة وراح اتركوة
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1825 ] نشر منذ 4 ساعات
خذوا القرني بدالة 😅😅😅😅
سوبرمان
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5784 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6007 ] نشر منذ 4 ساعات
اكيد السعودي غلطان ميه بالميه …. هياط
الابهاوي[ عدد التعليقات: 173 ] نشر منذ 4 ساعات
🙂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣