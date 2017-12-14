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بالفيديو.. 6 خدع لاستخدام الميكروويف بسهولة

بالفيديو.. 6 خدع لاستخدام الميكروويف بسهولة
أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ومستخدمي موقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” مقطع فيديو ، يرصد 6 خدع لأستخدام جهاز الميكروويف .

ومن هذه الإستخدامات ، تقشير الطماطم والتوم بسهولة ، وتنشيف الخضروات كالنعناع .

Make your life around the kitchen easier with these 6 microwav…

Make your life around the kitchen easier with these 6 microwave hacks

Posted by Blossom on Saturday, November 25, 2017


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11608 ] نشر منذ 4 ساعات

ع طاري الخبر واكتشاف فوائد للميكرويف
.
.اتذكر مره حطيت فيه دجاجه مجمده 😁😁 ابيها تذوب بوقت قياسي 🙈 كان الوقت رايح ونريد نسعف الموقف وانا انساها الا صارت مشوي والريحه 😷😷 دخيل الله لاني سلمت من الريحه ولاني اللي ضبطت وضعي 😔 وصارت فضيحتي بجلاجل 😂😂 ….بس فكره مو بطاله ترى بس لاتنسونها خلوكم جنبها😊

[ عدد التعليقات: 855 ] نشر منذ 3 ساعات

قليل جداً استخدامي لهذا الجهاز (فقط في عمل الكيك )…
أما بالنسبة لنسيان الأكل والفضائح التي تليه…
فأمر لابد منه ..بين الفينة والأخرى…

الله يستر ويلطف…

[ عدد التعليقات: 11206 ] نشر منذ 1 ساعة

امل + درّه
اللي اعرفه ان المايكرويف يحدد بالثواني والدقائق وبعدها هو يفصل من
نفسه
صح الا انا غلطان

[ عدد التعليقات: 11608 ] نشر منذ 53 دقيقة

اي يابوفارس له توقيت وله درجه
بس المشكله مو فيهن 🤗
المشكله في اللي يضبط كل شي ع العالي ويضبط ع اقصى مده 😁
وتخونه الذاكره …هنا الخلل

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