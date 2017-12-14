بالفيديو.. 6 خدع لاستخدام الميكروويف بسهولة
تداول رواد ومستخدمي موقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” مقطع فيديو ، يرصد 6 خدع لأستخدام جهاز الميكروويف .
ومن هذه الإستخدامات ، تقشير الطماطم والتوم بسهولة ، وتنشيف الخضروات كالنعناع .
Make your life around the kitchen easier with these 6 microwav…
Make your life around the kitchen easier with these 6 microwave hacks
Posted by Blossom on Saturday, November 25, 2017
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11608 ] نشر منذ 4 ساعات
ع طاري الخبر واكتشاف فوائد للميكرويف
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.اتذكر مره حطيت فيه دجاجه مجمده 😁😁 ابيها تذوب بوقت قياسي 🙈 كان الوقت رايح ونريد نسعف الموقف وانا انساها الا صارت مشوي والريحه 😷😷 دخيل الله لاني سلمت من الريحه ولاني اللي ضبطت وضعي 😔 وصارت فضيحتي بجلاجل 😂😂 ….بس فكره مو بطاله ترى بس لاتنسونها خلوكم جنبها😊
درة البسامي[ عدد التعليقات: 855 ] نشر منذ 3 ساعات
قليل جداً استخدامي لهذا الجهاز (فقط في عمل الكيك )…
أما بالنسبة لنسيان الأكل والفضائح التي تليه…
فأمر لابد منه ..بين الفينة والأخرى…
الله يستر ويلطف…
برق[ عدد التعليقات: 11206 ] نشر منذ 1 ساعة
امل + درّه
اللي اعرفه ان المايكرويف يحدد بالثواني والدقائق وبعدها هو يفصل من
نفسه
صح الا انا غلطان
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11608 ] نشر منذ 53 دقيقة
اي يابوفارس له توقيت وله درجه
بس المشكله مو فيهن 🤗
المشكله في اللي يضبط كل شي ع العالي ويضبط ع اقصى مده 😁
وتخونه الذاكره …هنا الخلل