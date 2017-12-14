بالفيديو.. 6 خدع لاستخدام الميكروويف بسهولة

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ومستخدمي موقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” مقطع فيديو ، يرصد 6 خدع لأستخدام جهاز الميكروويف .

ومن هذه الإستخدامات ، تقشير الطماطم والتوم بسهولة ، وتنشيف الخضروات كالنعناع .