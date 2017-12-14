إشادات أمريكية حول ” برامج تحفيز القطاع الخاص ” بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

أشادت شبكة ” بلومبيرغ الأميركية ” ، بإعلان وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبجي عن برامج تحفيز القطاع الخاص في عام 2018، مؤكدة أن بهذة الخطوات تحاول المملكة إحياء اقتصاد مُضار بتراجع أسعار النفط الخام وتخفيض الإنفاق الحكومي.

كما أشارت إلى الجهود الواسعة التي تتبعها المملكة لإنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري، وسعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحفيز ودعم العديد من القطاعات مثل التعدين والخدمات اللوجستية والسياحة وغيرها من الصناعات الاستثمارية.

وقالت “ بلومبيرغ ”: إن القصبي يرى تلك الإجراءات من العناصر الأساسية لخطة التحول الاقتصادي 2030، قبل موازنة 2018 والتي من المقرر عقدها في الأسبوع المقبل.

وألقت الضوء على حزمة الإصلاحات القانونية والتشريعية التي من شأنها أن تلعب دورًا فعالًا في جذب الاستثمارات.